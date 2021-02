Life in a Day 2020: il documentario prodotto da Ridley Scott oggi dalle 18:00 su YouTube (Di sabato 6 febbraio 2021) Life in a Day 2020, documentario prodotto da Ridley Scott e assemblato dal regista Kevin MacDonald con l'aiuto di tre montatori, sarà disponibile su YouTube dalle 18:00. dalle ore 18:00 sarà disponibile sul canale YouTube dedicato Life in a Day 2020, documentario diretto da Kevin MacDonald e prodotto da Ridley Scott realizzato con i contributi video di utenti di tutto il mondo. Il regista Kevin Macdonald e il produttore Ridley Scott tornano a raccontare un giorno nella vita del Pianeta Terra, il 25 luglio 20202, con l'aiuto degli utenti che hanno inviato video in cui ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021)in a Daydae assemblato dal regista Kevin MacDonald con l'aiuto di tre montatori, sarà disponibile su18:00.ore 18:00 sarà disponibile sul canalededicatoin a Daydiretto da Kevin MacDonald edarealizzato con i contributi video di utenti di tutto il mondo. Il regista Kevin Macdonald e il produttoretornano a raccontare un giorno nella vita del Pianeta Terra, il 25 luglio2, con l'aiuto degli utenti che hanno inviato video in cui ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Life in a Day 2020: il documentario prodotto da Ridley Scott oggi dalle 18:00 su YouTube… - Noovyis : (Life in a Day 2020, la recensione: eventi memorabili in un film che dimenticheremo) Playhitmusic - - jiminvssi : AAAAAA BEST DAY OF MY FUCKING LIFE QUESTI LEAKS DEVONO ESSERE VERI PERCHÉ ALTRIMENTI MI INCAZZO - cinemaniaco_fb : ?????????????? Life in a Day 2020, la recensione: eventi memorabili in un film che dimenticheremo - give_love_Irene : @_elenea Siii è bellissima, però ti consiglio di ascoltarne anche altre perché dynamite la mettono ormai ovunque. P… -