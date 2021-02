Licheri M5s | “Draghi? L’abbiamo conosciuto | ma non si parla ancora di governo Su voto su Rousseau nessuna decisione”

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Consultazioni su? Non abbiamodeciso. Ci saranno sicuramente altre riunioni interne nel Movimento. Non parliamodi, siamoin una fase prodromica. Abbiamoil professor, avendo frequentato ambienti diversi in questi anni, adesso lui sa il pensiero del Movimento e quali sono i temi”. A dirlo è Ettore, capogruppo M5s al Senato, uscendo dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, MarioL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Movimento 5 Stelle è disponibile ad appoggiare un "governo politico con una maggioranza solida". Questo è quanto ha detto il capo politico Vito Crimi ..."Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l'insuccesso sicuro: voler accontentare tutti". Beppe Grillo accompagna con questa citazione di Platone la foto delle consultazioni con Mario Draghi.