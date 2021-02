Le notizie del giorno, ex Serie A trovato con 45 mila euro nelle scarpe. Ex Lazio con cocaina, squalifica per doping (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Eulânio Ângelo Chipela Gomes, meglio noto come Nanu è stato vittima di un bruttissimo infortunio durante il match tra Belenenses e Porto, lo scontro aereo con il portiere di casa Stanislav Kritsyuk è stato durissimo. Il calciatore è rimasto a terra privo di sensi, immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasferito l’attaccante in ospedale con l’ambulanza per i primi accertamenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Una disavventura per Igli Tare. Il dirigente della Lazio si è confermato come uno dei più preparati nel suo ruolo, è riuscito a raggiungere obiettivi importanti con il club biancoceleste. nelle ultime ore è stato aggredito da un pitbull sfuggito al padrone, mentre passeggiava con i suoi cani. L’episodio si è verificato ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Eulânio Ângelo Chipela Gomes, meglio noto come Nanu è stato vittima di un bruttissimo infortunio durante il match tra Belenenses e Porto, lo scontro aereo con il portiere di casa Stanislav Kritsyuk è stato durissimo. Il calciatore è rimasto a terra privo di sensi, immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasferito l’attaccante in ospedale con l’ambulanza per i primi accertamenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Una disavventura per Igli Tare. Il dirigente dellasi è confermato come uno dei più preparati nel suo ruolo, è riuscito a raggiungere obiettivi importanti con il club biancoceleste.ultime ore è stato aggredito da un pitbull sfuggito al padrone, mentre passeggiava con i suoi cani. L’episodio si è verificato ...

StefanoFassina : Governo #Draghi è Governo del Presidente per affrontare emergenze: in maggioranza anche ?@LegaSalvini? e ?… - SerieA : ?? Efficienza tecnica al 95% ???? Determinante sia in fase di possesso, sia in interdizione. ?? Completa il 50% dei pa… - OfficialASRoma : ??? Dalla realizzazione all'inaugurazione del murale dedicato a Willy Monteiro a Colleferro ???? ??… - terninrete : Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci. Al via le riprese del film a Orvieto #AlessandraMastronardi #CarlaFracci… - Weins_ : @myownblue @nili987 Imho si poteva evitare di criticare la squadra basandosi su notizie campate per aria uscite in… -