Le magnifiche tre ? Potrebbero lasciare solo le briciole alla Serie A

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Con il Milan campione d'inverno e dopo la chiusura del mercato di riparazione, proviamo a proiettarci nel futuro dellaA per cercare di capire chi possa essere il favorito per lo scudetto, cominciando proprio dai rossoneri. La squadra di Pioli è stata fino ad oggi la più regolare ed ha ampiamente meritato di essere prima perché ha saputo inanellare una lungadi vittorie, sia con i titolari ma spesso, e anche per lungo tempo, senza i migliori (vedi Ibra, Calhanoglu e Bennacer) causa Covid e infortuni vari. Ciò nonostante Maldini e gli altri dirigenti, in considerazione dei futuri impegni sia in campionato che in E-League, hanno cercato di attingere al mercato migliorando qualitativamente la rosa con Mandzukic e numericamente con Tomori e Meité, onde essere competitivi finofine per un posto di Champions. La giornata li ...