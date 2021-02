Le corna Prego? Cosa sa Patrizia De Blanck | umilia il fidanzato di Rosalinda | cala il gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Momento imbarazzante al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella serata del lutto di Dayane Mello, l'ex concorrenteDegela locon una battutaccia piccante suCannavò, ancora nella casa di Cinecittà. Si parla del rapporto molto intenso nato tra Andrea Zenga e la giovane attrice (nota con il nome d'arte di Adua Del Vesco ed ex compagna "per finta" di Gabriel Garko). Nei giorni scorsiha scritto un bigliettino al figlio di Walter per chiedergli scusa per averlo nominato. E quando Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, si è chiesto che ruolo possa avere in questa storia Giuliano Condorelli, il discussodella Cannavò in attesa fuori dalla casa, ecco intervenire la contessa De ...