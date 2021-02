Le coppie più amate dai nerd nel nuovo episodio del podcast Wired Play (Di sabato 6 febbraio 2021) È in arrivo San Valentino, la festa più romantica dell’anno. Abbiamo pensato, quindi, di celebrare tutti gli innamorati, ma proprio tutti, dedicando la nuova puntata del nostro podcast Wired Play alle coppie più Wired della cultura pop. L’amore è, infatti, un tema universale e non c’è dubbio che sia entrato a gran forza nel nostro immaginario grazie ai mille personaggi che, nella storia dei film, delle serie, dei videogiochi e dei fumetti, si sono innamorati, sposati, lasciati, ricongiunti e così via. In questo episodio, dunque, facciamo una carrellata di alcuni dei più interessanti duetti amorosi che abbiano mai popolato i nostri titoli preferiti. Spaziamo, appunto, dagli amori nati sulle pagine dei fumetti a quelli immortalati dalle pellicole cult, passando ovviamente per le serie, ... Leggi su wired (Di sabato 6 febbraio 2021) È in arrivo San Valentino, la festa più romantica dell’anno. Abbiamo pensato, quindi, di celebrare tutti gli innamorati, ma proprio tutti, dedicando la nuova puntata del nostroallepiùdella cultura pop. L’amore è, infatti, un tema universale e non c’è dubbio che sia entrato a gran forza nel nostro immaginario grazie ai mille personaggi che, nella storia dei film, delle serie, dei videogiochi e dei fumetti, si sono innamorati, sposati, lasciati, ricongiunti e così via. In questo, dunque, facciamo una carrellata di alcuni dei più interessanti duetti amorosi che abbiano mai popolato i nostri titoli preferiti. Spaziamo, appunto, dagli amori nati sulle pagine dei fumetti a quelli immortalati dalle pellicole cult, passando ovviamente per le serie, ...

Ultime Notizie dalla rete : coppie più Il Covid blocca i matrimoni, la filiera dei fiori d'arancio è in ginocchio

Le coppie polesane che dovevano sposarsi nella primavera 2020 sono state costrette a rinviare: i più fortunati sono convolati a nozze a settembre, c'è chi ha atteso si ripresenterà all'altare il ...

Coronavirus, Zita e Lino i primi vaccinati nella Casa della salute di Castel San Pietro. A Imola 67 nuovi positivi, morta una 12enne

...vaccinazioni degli anziani con più di 80 anni del territorio seguiti dall'assistenza domiciliare ed eventuali coniugi. La prima dose di Moderna è stata somministr ata a 20 anziani (tra cui 6 coppie) ...

