Le consultazioni | governo Draghi più vicino | le parole di Crimi

(Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Si conclude il primo giro didi, che stamattina ha visto la Lega e il M5s. “Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovonoi ci saremo sempre con lealtà.” Lo dice il capo politico M5S Vitodopo lecon il premier incaricato Mario. Il nuovodeve avere “un’ambizione solidale, ambientalista, europeista. E partendo da quello che è stato già realizzato. Abbiamo trovato da parte sua la consapevolezza di partire con l’umiltà di chi accoglie quanto fatto prima. Abbiamo ribadito la nostra volontà che non siano indebolite misure come il reddito di cittadinanza”. Lo dice il capo politico M5S Vitodopo lecon il premier ...

fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - MediasetTgcom24 : Consultazioni, Beppe Grillo farà parte della delegazione del M5s #governodraghi - Noovyis : (Se il governo si formerà il Movimento non si tirerà indietro. Dopo le consultazioni il reggente dei 5S Crimi detta… - NascHome : RT @SkyTG24: Dopo il colloquio con il premier incaricato #Draghi, il leader della #Lega #Salvini ha aperto al nuovo esecutivo: 'Il bene del… -

Ultime Notizie dalla rete : consultazioni governo

Alla fine sarà davvero il 'di tutti'. L'ultimo giorno disembra dare questa indicazione, dopo che il presidente incaricato Mario Draghi ha incontrato le delegazioni più 'calde', quelle della Lega e del ......di unpolitico , le regole della democrazia sono chiare, le forze politiche in Parlamento sono espressione della volontà popolare'. Intanto, dice ancora, 'aspetto l'esito delle. ...Si è conclusa la prima tornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Di fatto, a mettere in difficoltà Mario Draghi anziché i rifiuti potrebbero rivelarsi i “troppi sì” che il presiden ...Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Ci aspettiamo da Draghi una sintesi e, al secondo giro di consultazioni, di cercare di capire se sono superate alcune criticità che fino a martedì ci sono state, con l’impo ...