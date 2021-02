Le conferenze stampa di Lazio – Cagliari (Di sabato 6 febbraio 2021) La sfida tra Lazio e Cagliari chiuderà la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti ospiteranno i rossoblu allo stadio Olimpico domani domenica 7 febbraio alle ore 20.45. Durante le conferenze stampa pre partita, i tecnici Inzaghi e Di Francesco hanno analizzato l’imminente gara. Lazio – Cagliari, in Tv e formazioni Le conferenze stampa, Inzaghi: “Cagliari? Gara molto insidiosa” Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la partita di domani contro il Cagliari: “Penso che domani sia una gara molto insidiosa perché il Cagliari è in un momento in cui fa pochi punti ma le prestazioni sono buone. Ho visto l’ultima partita, hanno ottime qualità e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) La sfida trachiuderà la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti ospiteranno i rossoblu allo stadio Olimpico domani domenica 7 febbraio alle ore 20.45. Durante lepre partita, i tecnici Inzaghi e Di Francesco hanno analizzato l’imminente gara., in Tv e formazioni Le, Inzaghi: “? Gara molto insidiosa” Simone Inzaghi in conferenzaha presentato la partita di domani contro il: “Penso che domani sia una gara molto insidiosa perché ilè in un momento in cui fa pochi punti ma le prestazioni sono buone. Ho visto l’ultima partita, hanno ottime qualità e ...

