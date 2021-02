Le carovane di migranti & la criminalità

Leggi su panorama

(Di sabato 6 febbraio 2021) In queste settimane migliaia di persone cercano di attraversare le frontiere dell'America centrale diretti verso gli Stati Uniti. Ma dietro chi si mette in viaggio con «il sogno del Nord» c'è il profitto da parte dei cartelli della droga. E anche il regime venezuelano contribuirebbe all'esodo per nascondere il proprio collasso sociale. «Biden ci farà entrare perché non è razzista come Trump. Nella prossima carovana, che partirà a metà febbraio da San Pedro Sula, ci sarò anch'io». Álvaro Ramirez, 36 anni, una moglie e quattro figli piccoli, fa il muratore ed è uno dei 133.657 honduregni che, negli ultimi quattro anni, sono stati arrestati dalla Us Immigration and Customs Inforcement, l'ICE, l'acronimo ormai sinonimo di terrore per ilatinos, ovvero la polizia di frontiera statunitense. Álvaro aveva tentato di agguantare il suo sogno americano già nel 2017 per ...