Lazio | Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti a “C’è Posta per Te” | il dono della coppia ad una famiglia di Roma

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena ospiti della trasmissione di Maria De Filippi.Sabato di emozioni per Ciro Immobile e Jessica Melena. La coppia, ospite della nota trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 "C'è Posta per Te", ha incontrato una famiglia di Roma di fede biancoceleste.I due, più nello specifico, hanno aiutato i protagonisti della storia a riconciliarsi dopo la scomparsa di uno dei loro cari: deceduto prematuramente a causa di un incidente stradale. "Mi hanno detto di lui che amava poche cose: te e la Lazio eravate al di sopra di ogni altra cosa. Per questo ho voluto ...

