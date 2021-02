Laura Pausini e Paolo denunciano Alda d’Eusanio dopo le pesantissime accuse fatte al GF VIP 5 (Di sabato 6 febbraio 2021) Quando si va in televisione e si partecipa a un reality, bisogna sapere che non si parla tanto per, di cose così IMPORTANTI. Non si è al bar e le accuse lanciate tra una piega e l’altra non sono meno gravi. Anzi escono dalla casa del Grande Fratello VIP 5 come un macigno. E’ successo decine di volte ma c’era da aspettarsi che, dopo le parole di Alda d’Eusanio, rivolte a un personaggio noto in tutto il mondo come Laura Pausini, l’eco della notizia avesse un clamore tale da portare l’artista a prendere dei provvedimenti legali. Lo avevamo scritto questa mattina, quando vi raccontavamo quello che era successo ieri nella casa del Grande Fratello VIP 5. Alda d’Eusanio aveva detto a Samantha de Grenet che il compagno di Laura ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Quando si va in televisione e si partecipa a un reality, bisogna sapere che non si parla tanto per, di cose così IMPORTANTI. Non si è al bar e lelanciate tra una piega e l’altra non sono meno gravi. Anzi escono dalla casa del Grande Fratello VIP 5 come un macigno. E’ successo decine di volte ma c’era da aspettarsi che,le parole di, rivolte a un personaggio noto in tutto il mondo come, l’eco della notizia avesse un clamore tale da portare l’artista a prendere dei provvedimenti legali. Lo avevamo scritto questa mattina, quando vi raccontavamo quello che era successo ieri nella casa del Grande Fratello VIP 5.aveva detto a Samantha de Grenet che il compagno di...

