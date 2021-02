Laura Pausini denuncia Alda D’Eusanio: “Assurdo sia consentito dire certe cose” (Di sabato 6 febbraio 2021) Guai in vista per Alda D’Eusanio, la concorrente del Grande Fratello Vip, che in diretta ha accusato pesantemente il marito di Laura Pausini. Adesso la cantante emiliana ha deciso di denunciarla. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… Un chitarrista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Guai in vista per, la concorrente del Grande Fratello Vip, che intta ha accusato pesantemente il marito di. Adesso la cantante emiliana ha deciso dirla. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… Un chitarrista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trash_italiano : Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un ma… - IlContiAndrea : “Io sì/Seen” è candidato ai #GoldenGlobes. Il brano è nato dalla collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e… - Tg3web : Laura Pausini è candidata al Golden Globe per la canzone del film 'La vita davanti a sé', di Edoardo Ponti, che è i… - DESIFOTOLISBOA : Now playing Così Importante by Laura Pausini! - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio: 'Laura Pausini viene picchiata dal compagno') Playhitmusic - -