Laura Pausini annuncia la querela contro le affermazioni al GF Vip

(Di sabato 6 febbraio 2021) Lanel pomeriggio di sabato 6 febbraio ha condiviso sui social un messaggio in cui il suo ufficio stampaazioni legali echi ha pronunciato questa frase in diretta al Grande Fratello Vipe Paolo Carta. Ecco il post apparso sulla pagina Facebook della: “picchiata dal compagno”, la frase che fa infuriare la cantante e parte lapicchiata dal compagno”. Sono queste le dichiarazioni shock di Alda D’Eusanio all’interno della casa del GFVip rilasciate in queste ore che hanno fatto infuriare la cantante. “L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ...

... D'Eusanio era in bagno insieme a Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: mentre in sottofondo la regia stava diffondendo nella Casa "Strani amori" dila giornalista ha ...Mentre i vipponi si stanno preparando per la diretta andata in onda ieri sera, il GF mette della musica di. Rosalinda chiede a Dayane se conosce l'interprete dei due pezzi e lei ...Alda D'Eusanio sotto accusa al Grande Fratello Vip 5: la giornalista ha fatto delle illazioni su Laura Pausini che hanno fatto infuriare i fan della cantante. Alda D'Eusanio finisce ancora una volta s ...Condividi questo articolo:Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può ...