Laura Pausini annuncia azioni legali contro Alda D'Eusanio (Di sabato 6 febbraio 2021) A Laura Pausini deve essere giunta voce che Alda D'Eusanio ha parlato – e non in modo lusinghiero – del suo matrimonio, perchè ora l'ufficio stampa della cantante ha annunciato azioni legali contro la concorrente del Grande Fratello Vip e tutti i soggetti coinvolti. Alda D'Eusanio, lo ricordiamo, aveva dichiarato esplicitamente che Laura Pausini sarebbe vittima di violenza fisica da parte del suo compagno. Un'accusa gravissima che la cantante non poteva lasciar correre. Ecco il comunicato ufficiale dell'ufficio stampa di Laura Pausini in cui si comunica l'intenzione di procedere legalmente per poi devolvere i ricavati della denuncia alle ...

