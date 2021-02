Latina, rapina all’MD: tentano di rubare tablet e smartphone, ma piombano gli agenti (Di sabato 6 febbraio 2021) rapina, fortunatamente, andata male per una banda che questa notte ha preso di mira il supermercato MD di viale Le Corbusier, a Latina. I rapinatori, intorno alle 2 di notte, si sono intrufolati nel negozio. Dopo aver infranto e sradicato una vetrina si sono diretti verso la vetrina dei prodotti elettronici. Il loro obbiettivo, infatti, erano proprio i numerosi tablet e smartphone custoditi al suo interno. Così i rapinatori hanno iniziato a colpire la teca, danneggiandone il vetro, senza però riuscire ad aprirla. Nel frattempo è scattato l’allarme del supermercato e immediatamente sono giunte sul posto sia le guardie giurate sia una volante della Polizia. I rapinatori quindi si sono dati alla fuga in fretta e furia, senza riuscire a prelevare il bottino dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021), fortunatamente, andata male per una banda che questa notte ha preso di mira il supermercato MD di viale Le Corbusier, a. Itori, intorno alle 2 di notte, si sono intrufolati nel negozio. Dopo aver infranto e sradicato una vetrina si sono diretti verso la vetrina dei prodotti elettronici. Il loro obbiettivo, infatti, erano proprio i numerosicustoditi al suo interno. Così itori hanno iniziato a colpire la teca, danneggiandone il vetro, senza però riuscire ad aprirla. Nel frattempo è scattato l’allarme del supermercato e immediatamente sono giunte sul posto sia le guardie giurate sia una volante della Polizia. Itori quindi si sono dati alla fuga in fretta e furia, senza riuscire a prelevare il bottino dalla ...

CorriereCitta : Latina, rapina all’MD: tentano di rubare tablet e smartphone, ma piombano gli agenti - LatinaBiz : Tribunale Devid Costantini, di Sabaudia, era stato condannato a due anni e mezzo di carcere per rapina e maltratta… - LatinaBiz : Carrefour Intorno alla 20 del 1 febbraio, è entrato nel supermercato Carrefour di Sabaudia e, brandendo un coltel… - LaNotPontina : La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un 66enne e la sua compagna 61enne per Rapina, Violazione di dom… - Latina_Oggi : #Sabaudia. Tenta la rapina con un coltello in un Carrefour, arrestato dai carabinieri -