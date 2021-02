(Di sabato 6 febbraio 2021) Successivamente a una tempestiva attività investigativa, la Polizia diè stata in grado di individuaredell’effrazione ai danni delMD di Viale Le Corbusier.del reato è C. M., cittadino italiano di 49 anni, con numerosi pregiudizi penali. Leggi anche:, rapina all’MD: tenta di rubare tablet e smartphone, ma piombano gli agenti L’operazione I poliziotti della Squadra Volante, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, hanno visionato le immagini registrate dal sistema di sorveglianza delche aveva ripreso l’incursione notturna, rilevando diversi elementi utili all’identificazione deldel. È stata quindi effettuata una perquisizione presso l’abitazione della persona ritenuta ...

CorriereCitta : Latina: individuato l’autore del furto notturno al supermercato MD - LatinaBiz : Barbagianni Gli agenti della Polstrada d Terracina nella serata del 2 febbraio, durante un servizio di controllo l… - LatinaBiz : Damiano Coletta La puntualizzazione del sindaco Damiano Coletta dopo la Conferenza dei sindaci dei giorni scorsi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina individuato

Il Corriere della Città

... arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, si esulta a, dove ha sede la Bsp Pharmaceuticals , ...costosa - si parla di circa 2.000 euro a dose - e il costo viene garantito da "un fondo...Sono, Formia, Cisterna e Minturno . E Calandrini è attento a non provocare per il "caso ... Per una lista che verrà depositata a sostegno del candidato sindacoper la realizzazione ...Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina – Distaccamento di Terracina, nella scorsa serata, durante il servizio di pattugliamento stradale, sulla SS7 “App ..."Ho avuto un incontro presso il Palazzo Comunale con il Dott. Pasquale Califano, Direttore dello stabilimento Plasmon di Latina, e il Dott. Luigi Cimmino ...