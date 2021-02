L’assessore regionale Casucci a Telese: ha incontrato sindaco e amministrazione (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci è stato a Telese Terme dove ha incontrato nella serata di ieri, nel palazzo del Comune, il sindaco e l’intera squadra di governo della città. Un incontro dal quale sono emersi preziosi spunti sulle strategie da adottare per il rilancio turistico della cittadina termale. “Telese Terme è la porta tra Terra di lavoro e Sannio – ha detto in premessa L’assessore regionale -, ciò va letto come una grande opportunità in termini di scambio tra grandi aree culturali e scambio di offerta turistica, ci troviamo insomma nel punto nodale di una perfetta integrazione di offerta turistica tra l’area casertana e l’area sannitica”. Per L’assessore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutial Turismo della Regione Campania, Feliceè stato aTerme dove hanella serata di ieri, nel palazzo del Comune, ile l’intera squadra di governo della città. Un incontro dal quale sono emersi preziosi spunti sulle strategie da adottare per il rilancio turistico della cittadina termale. “Terme è la porta tra Terra di lavoro e Sannio – ha detto in premessa-, ciò va letto come una grande opportunità in termini di scambio tra grandi aree culturali e scambio di offerta turistica, ci troviamo insomma nel punto nodale di una perfetta integrazione di offerta turistica tra l’area casertana e l’area sannitica”. Per...

