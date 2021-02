Larissa Iapichino salta 6 | 75 | record italiano Under 20

(Di sabato 6 febbraio 2021) La 18ennestupisce ai Campionati Italiani Juniores e promesse indoor di Ancona, migliorando tre volte il proprio20 al coperto nel salto in lungo. (Instagram)La 18enneha lasciato tutti a bocca aperta ad Ancona, dove in occasione dei Campionati italiani juniores e promesse indoor, ha stabilito un nuovo20 nel salto in lungo. Leggi anche -> Alex Del Piero ricoverato in ospedale a Los Angeles: ecco come stastabilisce nuovo, grande speranza dell’atletica italiana, sembra ...

LiaCapizzi : Che show di Larissa Iapichino ad Ancona ai Campionati Juniores! Al debutto stagionale nel lungo (aveva primato per… - RaiSport : Larissa #Iapichino vola a 6.75, #record italiano #U20 L'azzurra è stata protagonista ai Campionati nazionali… - SkySport : Larissa Iapichino, record italiano Juniores al coperto nel salto in lungo: 6.75 m. VIDEO - IPraticone : RT @atleticaitalia: #atletica SEMPRE PIÙ LARISSA!!! 6,75 NEL LUNGO Larissa Iapichino ???? è la seconda italiana di sempre al coperto a sed… - Melikeit70 : RT @atleticaitalia: #atletica SEMPRE PIÙ LARISSA!!! 6,75 NEL LUNGO Larissa Iapichino ???? è la seconda italiana di sempre al coperto a sed… -

Ultime Notizie dalla rete : Larissa Iapichino

"Costante su misure importanti" (in aggiornamento)è la grande protagonista nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona . Strepitoso esordio ...è la grande protagonista nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona. E' uno strepitoso esordio stagionale per la 18enne delle Fiamme Gialle che ...La promessa italiana Larissa Iapichino segna ad Ancona il nuovo record Under 20 nel salto in lungo, saltando 6,75.Larissa Iapichino, portacolori delle Fiamme Gialle, migliora per tre volte il suo record italiano under 20 al coperto con 6,53 al secondo tentativo, 6,70 ...