Larissa Iapichino regina dei 60 metri | per tre volte fissa primato italiano Under 20 del lungo

Ogni salto nella buca della sabbia le serve per spingere la storia un po' più in là. La mandano mamma Fiona May e papà Gianni, maa 18 anni e una manciata di mesi è perfettamente in grado di badare a se stessa. Ai Campionati italiani juniores e promesse indoor di atletica, ad Ancona, la portacolori delle Fiamme ...Ai campionati italiani juniores e promesse indoor di atletica, ad Ancona, arriva subito lo squillo di. Nel salto in lungo, la portacolori delle Fiamme Gialle migliora per tre volte il suo record italiano under 20 al coperto con 6,53 al secondo tentativo, 6,70 al terzo e 6,75 al ...Larissa Iapichino , figlia di Fiona May , migliora per tre volte il record italiano U20 indoor di salto in lungo fissandolo a 6.75 al quinto ...Atletica leggera, Campionati Italiani juniores Ancona 2021: Larissa Iapichino vince con 6.75 metri, seconda misura dell'anno ...