L’amore immortale secondo Pupi Avati | «La precarietà degli affetti è il male assoluto»

Sostiene Pupi Avati: «Quanto all'idea dell'amore che dura per sempre, la mia generazione lo diceva e lo pensava. Oggi una storia d'amore così è totalmente anacronistica, però non posso non pensare che idealmente deve essere ancora quello a cui aspirare. Nessuno può chiamarsi fuori da un amore così. Quando conosci una ragazza, devi almeno augurarti di stare con lei tutta la vita. La precarietà degli affetti è il male assoluto». Ottantadue anni, più di cinquanta film alle spalle, una carriera inventata «vendendo pesce surgelato a Bologna», il Maestro è al primo film che non passa prima in sala (per ora) e al primo in cui porta sullo schermo la storia di un altro. Lei mi parla ancora, liberamente tratto dall'omonimo libro di Nini Sgarbi (padre di Vittorio ed Elisabetta) e trasmesso in prima assoluta l'8 febbraio su Sky e Now Tv, racconta la storia d'amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei.

