"L'amore di Nino e Rina è qualcosa di immortale come le vere promesse" - (Di sabato 6 febbraio 2021) Pedro Armocida In "Lei mi parla ancora" il regista racconta i coniugi Sgarbi come esempio di legame eterno È un viaggio nella memoria familiare, quello al centro del nuovo film di Pupi Avati che, per la prima volta in più di 50 pellicole, non ricorre ai ricordi personali ma a quelli di Giuseppe Sgarbi, il padre di Elisabetta e Vittorio, nato a Badia Polesine nel gennaio del 1921 e morto nello stesso mese del 2018 a Ferrara. Lei mi parla ancora, in onda, prima di arrivare nelle sale, su Sky Cinema lunedì prossimo alle 21,15 e disponibile anche on demand e su Now Tv, è tratto dall'omonimo volume, uno dei quattro che papà Sgarbi detto Nino, amante dell'arte e di professione farmacista, ha scritto con l'aiuto dell'editor Giuseppe Cesaro. «E proprio su quest'aspetto - racconta Avati al Giornale - ho costruito il film, attraverso il ...

