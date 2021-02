L’Africa è sola nella lotta al Covid-19. Entro giugno potrà essere vaccinato solo il 3% della popolazione (Di sabato 6 febbraio 2021) Un anno dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus, nonostante le promesse di un accesso equo ai vaccini anche per i Paesi più poveri, i buoni propositi vacillano. «Il mondo – ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – è vicino a un fallimento morale catastrofico». Al 29 gennaio, secondo l’Oms, tra i Paesi a basso reddito, solo la Guinea aveva iniziato una campagna di vaccinazione. Fino ad oggi circa il 70% delle dosi è stato somministrato nei 50 Paesi paesi più ricchi e solo lo 0,1% è stato somministrato in Paesi poveri, come evidenzia la Croce Rossa. GAVI La mappa dei 92 Paesi supportati dalla Gavi Vaccine AllianceL’Oms insieme a Gavi the Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) ha avviato Covax, un’iniziativa per garantire un equo accesso globale ai vaccini. ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Un anno dopo lo scoppiopandemia da Coronavirus, nonostante le promesse di un accesso equo ai vaccini anche per i Paesi più poveri, i buoni propositi vacillano. «Il mondo – ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – è vicino a un fallimento morale catastrofico». Al 29 gennaio, secondo l’Oms, tra i Paesi a basso reddito,la Guinea aveva iniziato una campagna di vaccinazione. Fino ad oggi circa il 70% delle dosi è stato somministrato nei 50 Paesi paesi più ricchi elo 0,1% è stato somministrato in Paesi poveri, come evidenzia la Croce Rossa. GAVI La mappa dei 92 Paesi supportati dalla Gavi Vaccine AllianceL’Oms insieme a Gavi the Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) ha avviato Covax, un’iniziativa per garantire un equo accesso globale ai vaccini. ...

