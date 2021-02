La vergogna di contrada Serretelle | voragini e discariche in un luogo da fiaba FOTO

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutidi Francesco Carluccio e Diego De Lucia Benevento – Tre televisori a tubo catodico, due materassi, un paio di water e persino un casco integrale. Sono solo alcuni degli oggetti che hanno stretto amicizia sull’asfalto trasandato di, una delle aree cittadine più attraenti dal punto di vista paesaggistico, ora martoriata da un presente desolante. Attraversata dal torrente da cui prende il nome, l’arteria collega la statale Appia alla zona del Ponte Leproso assolvendo una funzione strategica evidentemente sottovalutata dalle istituzioni. Al degrado, di cui i residenti sono comprensibilmente stanchi, va a sommarsi il rischio idrogeologico. Del resto è il destino delle cose belle: non brillano se non le curi. E dal sopraleffettuato stamattina abbiamo inteso che di cura, da queste parti, ...

Ultime Notizie dalla rete : vergogna contrada

ciociariaoggi.it

... e ancora più quella diLicciardo, la strada comunale interna, che dalla frazione di Paradisoni sbocca sulla provinciale verso Porto Salvo. Uno scempio, unaterribile. Eppure anche ...L'ultimo caso in ordine di tempo arriva da'La Marchesa' e dintorni, con la segnalazione ... Il fatto certo è che certi comportamenti impuniti rappresentano unaindicibile, la stessa ...Albanella. Non c’è davvero pace per il torrente Malnome diventato sversatoio e ricettacolo di rifiuti. Una vera vergogna. Negli anni non solo non […] ...