La sostenibile bellezza dell’essere: il Nuovo Bauhaus Europeo (Di sabato 6 febbraio 2021) Difficilmente si associa il Green Deal Europeo al concetto di bellezza. Questo è ciò che ho pensato ascoltando il discorso sullo Stato dell’Unione 2020, con il quale la presidente Von der Leyen ha lanciato - tra le altre cose - il Nuovo Bauhaus Europeo come asse portante ed iniziativa ispiratrice del Next Generation EU, della Renovation Wave e del percorso di transizione verso l’economia circolare. Ormai un secolo fa, la Bauhaus, scuola di design guidata da Walter Gropius, gettava le basi per una vera e propria rivoluzione culturale, stilistica e di pensiero, abbattendo i muri che dividevano l’arte dall’artigianato e segnando un profondo cambiamento nel mondo della progettazione, dell’architettura e del rapporto tra uomo e gli oggetti. Tra i principi che ispiravano il lavoro e la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Difficilmente si associa il Green Dealal concetto di. Questo è ciò che ho pensato ascoltando il discorso sullo Stato dell’Unione 2020, con il quale la presidente Von der Leyen ha lanciato - tra le altre cose - ilcome asse portante ed iniziativa ispiratrice del Next Generation EU, della Renovation Wave e del percorso di transizione verso l’economia circolare. Ormai un secolo fa, la, scuola di design guidata da Walter Gropius, gettava le basi per una vera e propria rivoluzione culturale, stilistica e di pensiero, abbattendo i muri che dividevano l’arte dall’artigianato e segnando un profondo cambiamento nel mondo della progettazione, dell’architettura e del rapporto tra uomo e gli oggetti. Tra i principi che ispiravano il lavoro e la ...

E ancora, la bellezza diventa sostenibilità, attraverso un dialogo continuo tra gli ambienti costruiti dall'uomo e gli ecosistemi del pianeta, e un approccio rigenerativo nell'utilizzo delle risorse ...

Un territorio che, per la sua bellezza e la sua particolarità morfologica, è in predicato di ... Una riconversione che possa puntare sulla cultura e sul turismo sostenibile, aprendo nuovi orizzonti ...

Difficilmente si associa il Green Deal europeo al concetto di bellezza. Questo è ciò che ho pensato ascoltando il discorso sullo Stato dell’Unione 2020, con il quale la ...

