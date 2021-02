La sorella di Wanda Nara: “Tanti giocatori la vorrebbero come agente” (Di sabato 6 febbraio 2021) “A Milano eravamo con Jakob in un hotel divino dove eravamo andati a cena. Wanda stava trattando il rinnovo di Mauro. Ed è intensa nella negoziazione, è una di quelle persone che riattacca il telefono dicendo ‘quando arrivi al numero che ti sto dicendo, chiamami, altrimenti non chiamarmi’”. Queste le parole di Zaira Nara, sorella di Wanda, ai microfoni del programma argentino “Cortá por Lozano”. “Diversi giocatori vogliono che Wanda diventi il proprio rappresentante – ha aggiunto Zaira -. Non dico nomi, ma giocatori noti e molto imporTanti. Di altri club: hanno chiesto il permesso a Mauro. Ma il lavoro di agente richiede molto tempo, non è solo la firma del contratto”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) “A Milano eravamo con Jakob in un hotel divino dove eravamo andati a cena.stava trattando il rinnovo di Mauro. Ed è intensa nella negoziazione, è una di quelle persone che riattacca il telefono dicendo ‘quando arrivi al numero che ti sto dicendo, chiamami, altrimenti non chiamarmi’”. Queste le parole di Zairadi, ai microfoni del programma argentino “Cortá por Lozano”. “Diversivogliono chediventi il proprio rappresentante – ha aggiunto Zaira -. Non dico nomi, manoti e molto impor. Di altri club: hanno chiesto il permesso a Mauro. Ma il lavoro dirichiede molto tempo, non è solo la firma del contratto”. SportFace.

