La Russia cerca il riavvio, ma l'Occidente lo vuole? (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel pomeriggio del 5 febbraio il Cremlino ha ordinato l'espulsione di tre agenti diplomatici stranieri – un tedesco, uno svedese e un polacco – che lo scorso 23 gennaio, a Mosca, avevano partecipato alle dimostrazioni non autorizzate per la liberazione di Aleksei Navalny. I tre, dichiarati persone non gradite, hanno ricevuto la comunicazione a latere di InsideOver.

