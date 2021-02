La Roma sa fare gioco | ma la Juventus sa fare gol | Pirlo vince “alla Allegri”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Latiene il campo, arriva spesso a ridosso dell’area di rigore attraverso la manovra, lavora bene nei duelli individuali. Però è laad avere la meglio, e ai puntirebbero comunque i bianconeri, che hanno creato le occasioni più pericolose. I punti di forza sono la chiave del successo: Cristiano Ronaldo, la panchina, l’organizzazione acquisita in fase difensiva. Così, se nelle fasi iniziali i giallorossi monopolizzano il, al 12’ fa gol la Juve: Alex Sandro sfonda sulla sinistra, cede a Morata che a sua volta serve il portoghese a ridosso dell’area di rigore. Gli bastano 52 centesimi di secondo per stoppare di destro e calciare in diagonale di sinistro, trovando l’angolo lontano con un rasoterra chirurgico. L’andamento della partita non cambia. Lagestisce il possesso, si ...

La Juventus batte 2-0 la Roma nell'anticipo delle 18 della ventunesima giornata di campionato. Cristiano Ronaldo al 13' apre le marcature dopo un buon avvio della Roma. L'azione parte da Alex Sandro, ...Pau López 6: forse non posizionato benissimo in occasione del tiro di Ronaldo, para bene sul successivo tiro del fenomeno portoghese. Mancini 6,5: sempre attento e concentrato, ha spesso ...