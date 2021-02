La Roma ha cambiato marcia: 4-0 anche al Bari (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma – Dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Florentia nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, la Roma di Bavagnoli va a far visita al Bari in cerca della terza vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle ottenute contro Napoli e Sassuolo. Formazione tipo per le giallorosse, con Linari ancora titolare in difesa e Thomas che vince il ballottaggio con Bonfantini. Sbaglia Andressa Dopo pochi minuti prima grande occasione per la Roma: Serturini larga a sinistra riceve palla da Giugliano, prende la mira e crossa al centro, Millyoya manca la sfera e Andressa, colta di sorpresa, non riesce di petto a indirizzare la sfera in porta. Bartoli la sblocca Alla mezz’ora capitan Bartoli, alla 250esima presenza in Serie A, dalla sinistra parte in percussione, si accentra e dopo aver saltato prima Capitanelli e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)– Dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Florentia nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, ladi Bavagnoli va a far visita alin cerca della terza vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle ottenute contro Napoli e Sassuolo. Formazione tipo per le giallorosse, con Linari ancora titolare in difesa e Thomas che vince il ballottaggio con Bonfantini. Sbaglia Andressa Dopo pochi minuti prima grande occasione per la: Serturini larga a sinistra riceve palla da Giugliano, prende la mira e crossa al centro, Millyoya manca la sfera e Andressa, colta di sorpresa, non riesce di petto a indirizzare la sfera in porta. Bartoli la sblocca Alla mezz’ora capitan Bartoli, alla 250esima presenza in Serie A, dalla sinistra parte in percussione, si accentra e dopo aver saltato prima Capitanelli e ...

