La riforma del conclave che fa storcere il naso alle gerarchie ecclesiastiche (Di sabato 6 febbraio 2021) È da diverso tempo che si discute sull’opportunità di una riforma del conclave che dia la possibilità non solo ai cardinali con meno di ottant’anni di età di votare il nuovo Papa. Una riforma che concretizzi la dimensione sinodale impressa alla Chiesa da San Paolo VI, dopo la straordinaria stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II, e chiesta con forza nuovamente da Francesco. Non è un caso, infatti, se Bergoglio, ricevendo in udienza in Vaticano i vertici dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, ha chiesto di ripartire da quanto aveva affermato, evidentemente invano, nel 2015 a Firenze all’episcopato della Penisola. “Dopo cinque anni, – ha spiegato il Papa – la Chiesa italiana deve tornare al Convegno di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) È da diverso tempo che si discute sull’opportunità di unadelche dia la possibilità non solo ai cardinali con meno di ottant’anni di età di votare il nuovo Papa. Unache concretizzi la dimensione sinodale impressa alla Chiesa da San Paolo VI, dopo la straordinaria stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II, e chiesta con forza nuovamente da Francesco. Non è un caso, infatti, se Bergoglio, ricevendo in udienza in Vaticano i vertici dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, ha chiesto di ripartire da quanto aveva affermato, evidentemente invano, nel 2015 a Firenze all’episcopato della Penisola. “Dopo cinque anni, – ha spiegato il Papa – la Chiesa italiana deve tornare al Convegno di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo ...

nzingaretti : Presenteremo obiettivi più che condizioni. Tra questi: un governo collocato in Europa, una riforma fiscale per una… - civati : Zingaretti: “Riforma fiscale con progressività” “Centrale sarà la riforma del fisco, fondata, come indica la Costit… - marattin : Nell‘ambito dell’indagine conoscitiva delle commissioni Finanze del Parlamento sulla riforma irpef, oggi ascoltiamo… - Paolo_Font : RT @flaviozanonato: Una voce fuori dal coro. Ritengo che i partiti politici prima di esprimere il loro favore a Draghi dovrebbero discutere… - AnnaMar74773335 : RT @UnoNemoNessuno: @gaiatortora Facile: o si continua con - REDDITO e PENSIONE di CITTADINANZA - SUPERBONUS 110% - RIFORMA DELLA GIUSTIZ… -