La rassegna stampa | governo Draghi | è il giorno di Grillo e Salvini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ la politica a farla da padrona sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, sabato 6 febbraio. Il premier incaricato Marioincontrerà oggi i leader della Lega e del Movimento Cinque Stelle, a Roma atteso anche Beppe. Intanto prosegue la nuova crescita del virus e si riaccende lo scontro sulle aperture dei ristoranti. Per lo sport, infine, l’Inter vince a Firenze a apre la 21giornata del campionato di serie A. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.