La Pupa e il Secchione: c'è maretta fra Pucci e la Cipriani (Di sabato 6 febbraio 2021) La nuova edizione de La Pupa e il Secchione (che rispetto allo scorso anno ha perso un bel po' di punti di share) è giunta ormai alla sua terza puntata e – puntuale come una bolletta – ecco che è arrivata servita su un piatto d'argento una polemica che puzza un po' di programmata. Qualche giorno fa, infatti, Andrea Pucci ha definito la sua partner Francesca Cipriani non come una co-conduttrice de La Pupa e il Secchione, bensì come un "cameo". Questa settimana è stata la Cipriani a rispondere via il settimanale Nuovo Tv: "Io un cameo? Questa battuta mi fa proprio ridere, Pucci è un vero comico. Il mio ruolo è sempre lo stesso. Naturale, però, che Ruffini, essendo un mio amico, giocasse di più con me e mi lasciasse più spazio". Insomma, fra Andrea ...

