"La provincia è zona rossa". Paura per le due nuove varianti (Di domenica 7 febbraio 2021) Francesco Boezi zona rossa nella provincia di Perugia ed in alcuni comuni di quella di Terni: aumento dei casi e circolazione di due varianti i motivi della scelta Lunedì di stretta per il territorio di Perugia e non solo: anche sei comuni della provincia di Terni dovranno entrare in zona rossa. L'intera provincia perugina più parte di quella ternana, dunque, dovranno tenere fede alle regole stringenti che i dati statistici sul nuovo coronavirus impongono. L'ordinanza è già stata firmata: il presidente della Regione, Donatella Tesei, ha riunito tutti gli amministratori locali coinvolti, attraverso una riunione svoltasi a mezzo online. Le misure dureranno almeno due settimane. Poi si valuterà il da farsi. La speranza è che la situazione, ...

