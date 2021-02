La prima italiana curata con gli anticorpi monoclonali: “In un giorno mi sentivo bene” (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre l’Aifa diffonde le linee guida per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali, a seguito dell’approvazione del farmaco, continua la polemica per il ritardo nell’approvazione. Claudia, la prima italiana curata e guarita grazie agli anticorpi monoclonali, si salvò grazie a una dose richiesta agli Stati Uniti per uso compassionevole. Poi, il miracolo: “In un giorno mi sentivo bene”, ha raccontato Claudia a Il Messaggero. >> Aifa approva anticorpi monoclonali, Silvestri: “Vittoria per l’Italia, sconfitta per la credibilità di molti” Le parole di Claudia Disi: “E’ stato un regalo di Natale” Claudia Disi è un’insegnante di 54 anni affetta da sclerosi multipla, ed è la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre l’Aifa diffonde le linee guida per l’utilizzo degli, a seguito dell’approvazione del farmaco, continua la polemica per il ritardo nell’approvazione. Claudia, lae guarita grazie agli, si salvò grazie a una dose richiesta agli Stati Uniti per uso compassionevole. Poi, il miracolo: “In unmi”, ha raccontato Claudia a Il Messaggero. >> Aifa approva, Silvestri: “Vittoria per l’Italia, sconfitta per la credibilità di molti” Le parole di Claudia Disi: “E’ stato un regalo di Natale” Claudia Disi è un’insegnante di 54 anni affetta da sclerosi multipla, ed è la ...

