"La Polis che vorrei": 10mila euro per i migliori progetti eco-sostenibili dei giovani (Di sabato 6 febbraio 2021) Si apre una nuova tappa del percorso del progetto "La Polis che vorrei", vincitore del Bando Azione ProvincEgiovani dell'Unione Province d'Italia (UPI) che la Provincia – Servizio Sviluppo sta realizzando insieme ad ABF Azienda Bergamasca formazione, ACLI Bergamo, CEA Centro di Etica Ambientale, Associazione giovani Idee. A seguito del percorso formativo rivolto a giovani amministratori under 35 e ad associazioni giovanili del territorio, Acli Bergamo ha pubblicato un bando per assegnare 10 premi di 1.000 euro ciascuno ad altrettante associazioni giovanili o altre associazioni che si impegnano ad attivare i giovani nella ideazione e realizzazione di esperienze ed eventi eco-sostenibili nei propri territori, attraverso ...

