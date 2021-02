“La picchia | la riempie di botte” Alda D’Eusanio contro il marito della cantante italiana Il GF Vip chiude ma ormai è troppo tardi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021)di nuovo nella bufera per alcune sue rivelazioni al ‘Grande Fratello Vip’ da far mettere le mani in testa. Gli utenti hanno infatti segnalato un’altra incredibile uscitaconduttrice televisiva, che ha accusato di violenza il compagno di una delle artiste più importanti in Italia. Da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, ha rischiato più volte di incorrere in provvedimenti disciplinari, prima per una presunta frase razzista, poi per frasi clamorose su Maria De Filippi. Su quest’ultima aveva infatti detto: “Sta sempre dentro la televisione, non sa cosa significa avere un figlio”. Inoltre, con Tommaso Zorzi si è lasciata andare ad alcune affermazioni decisamente molto spinte, che sono state censurate. Questa volta però probabilmente ha superato ogni limite, come riferiscono alcuni spettatori, perché ha ...