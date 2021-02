“La pantera siamo noi”: l’avvistamento del felino in Puglia e quello che originò l’omonimo movimento (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre nelle campagne di Castellana Grotte (Bari) si segnala (o meglio, si ipotizza) l’avvistamento di una pantera in libertà, viene spontaneo il richiamo alla memoria dell’omonimo movimento studentesco, nato proprio dalla presenza dell’enorme felino sulla Nomentana a Roma al sorgere degli anni Novanta. Cosa resta, oggi, di quell’ondata di rivolte e quanto è realistico pensare alla possibilità che questo avvistamento dia vita, come accadde nel 1989, a nuovi movimenti studenteschi in grado di convogliare il malcontento della popolazione universitaria e non? Palermo, 1989: il governo Andreotti si è insediato da pochi mesi quando un gruppo di studenti dell’Università degli Studi di Palermo decide di occupare l’Ateneo, in particolare la facoltà di Lettere e Filosofia, per protestare contro la riforma ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre nelle campagne di Castellana Grotte (Bari) si segnala (o meglio, si ipotizza)di unain libertà, viene spontaneo il richiamo alla memoria delstudentesco, nato proprio dalla presenza dell’enormesulla Nomentana a Roma al sorgere degli anni Novanta. Cosa resta, oggi, di quell’ondata di rivolte e quanto è realistico pensare alla possibilità che questo avvistamento dia vita, come accadde nel 1989, a nuovi movimenti studenteschi in grado di convogliare il malcontento della popolazione universitaria e non? Palermo, 1989: il governo Andreotti si è insediato da pochi mesi quando un gruppo di studenti dell’Università degli Studi di Palermo decide di occupare l’Ateneo, in particolare la facoltà di Lettere e Filosofia, per protestare contro la riforma ...

