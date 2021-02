La nomination di Stefania Orlando ferisce Giulia Salemi: arriva il confronto al GF Vip – VIDEO (Di sabato 6 febbraio 2021) Giulia Salemi dopo la nomination ricevuta da Stefania Orlando si dice delusa dall’evento e lo confida alla sua amica. Per la Queen di Babilonia la sua compagna di gioco non si darebbe particolarmente da fare in Casa. Giulia Salemi e Stefania Orlando si confrontano dopo la nomination Sono rimasta male perché tre/quattro giorni fa mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 febbraio 2021)dopo laricevuta dasi dice delusa dall’evento e lo confida alla sua amica. Per la Queen di Babilonia la sua compagna di gioco non si darebbe particolarmente da fare in Casa.si confrontano dopo laSono rimasta male perché tre/quattro giorni fa mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

