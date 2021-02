La Meloni succhierà molti voti alla Lega | la profezia di Leoni | leghista della prima ora

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Salvini non ha un progetto politico, naviga solo a vista e non può andare lontano, in più sta comportandosi come un camaleonte. Non mi meraviglierei se quantosi mettesse al comando di una nave Onlus per soccorrere i profughi.” E’ molto duro il giudizio di Giuseppe, tra i fondatori del primo nucleo, insieme a Umberto Bossi, sul finire degli anni ’80.commenta con l’AdnKronos la situazione politica attuale, con lache potrebbe tornare al governo, di nuovo insieme agli ex alleati del M5S.: la vincitrice sarà la“La vincitrice purtroppo sarà la– profetizza– che. ...