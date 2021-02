La leggenda Brady contro l’astro nascente Mahomes. E’ la notte del Superbowl anti Covid-19 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tom Brady contro Patrick Mahomes. L’America trattiene il fiato in attesa del Superbowl la finalissima del campionato di football in programma nella notte tra domenica e lunedì a Tampa in Florida. Il Superbowl è molto più che l’atto finale del torneo organizzato dalla potentissima National Football League, la più ricca e potente lega sportiva del mondo. Il Superbowl per gli USA è una vera e propria festa nazionale come: l’Indipendence Day, il Black Friday o il Thanksgiving. L’evento è il clou della stagione televisiva per lo sport USA. Ogni passaggio degli spot di venti secondi costa circa sei milioni di dollari. Il Superbowl è la celebrazione del grande mito americano della nuova frontiera. E’ un gioco con regole complicatissime, ma semplice ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) TomPatrick. L’America trattiene il fiato in attesa della finalissima del campionato di football in programma nellatra domenica e lunedì a Tampa in Florida. Ilè molto più che l’atto finale del torneo organizzato dalla potentissima National Football League, la più ricca e potente lega sportiva del mondo. Ilper gli USA è una vera e propria festa nazionale come: l’Indipendence Day, il Black Friday o il Thanksgiving. L’evento è il clou della stagione televisiva per lo sport USA. Ogni passaggio degli spot di venti secondi costa circa sei milioni di dollari. Ilè la celebrazione del grande mito americano della nuova frontiera. E’ un gioco con regole complicatissime, ma semplice ...

