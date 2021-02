La Japan airlines paga le cure a chi si contagia sui suoi voli (Di sabato 6 febbraio 2021) La Japan airlines lancia una iniziativa di non poco conto: pagherà le cure mediche e i costi della quarantena a quanti risulteranno positivi entro 31 giorni dopo aver volato con loro. Il servizio dal nome “JAL Covid-19 Cover,” come riporta ANSA, è “frutto di una partnership con il gruppo assicurativo tedesco Allianz, e prevede un rimborso fino a 150mila euro per le spese mediche, e fino a 100 euro al giorno per l’alloggio durante il periodo di quarantena, per una durata massima di 14 giorni”. Al momento, il servizio, però, riguarderà solo i viaggi d’affari. Potrebbe tuttavia essere esteso ai turisti non appena ci sarà un alleggerimento delle restrizioni. Anche la compagnia low cost Zipair fornirà lo stesso servizio per i voli tra Tokyo e Honolulu, nelle isole Hawaii. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Lalancia una iniziativa di non poco conto: pagherà lemediche e i costi della quarantena a quanti risulteranno positivi entro 31 giorni dopo aver volato con loro. Il servizio dal nome “JAL Covid-19 Cover,” come riporta ANSA, è “frutto di una partnership con il gruppo assicurativo tedesco Allianz, e prevede un rimborso fino a 150mila euro per le spese mediche, e fino a 100 euro al giorno per l’alloggio durante il periodo di quarantena, per una durata massima di 14 giorni”. Al momento, il servizio, però, riguarderà solo i viaggi d’affari. Potrebbe tuttavia essere esteso ai turisti non appena ci sarà un alleggerimento delle restrizioni. Anche la compagnia low cost Zipair fornirà lo stesso servizio per itra Tokyo e Honolulu, nelle isole Hawaii. L'articolo proviene da Quotidianpost.

