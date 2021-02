La giornalista Alda D’Eusanio espulsa da “Grande Fratello Vip” (Di sabato 6 febbraio 2021) La giornalista e conduttrice è stata espulsa dal reality di Canale 5 “Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da “Grande Fratello Vip“, si legge nel comunicato stampa diffuso poco fa. “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni.” Alda dal suo ingresso ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Lae conduttrice è statadal reality di Canale 5 “Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrenteda “Vip“, si legge nel comunicato stampa diffuso poco fa. “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto chenon sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signorasi dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni.”dal suo ingresso ...

