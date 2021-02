La crisi delle piccole imprese: “A rischio quasi 2 milioni di lavoratori” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 2020 è stato un anno tragico per l’economia ed a farne le spese sono le piccole imprese con 2 milioni di lavoratori a rischio. piccole imprese (web source)In Italia la crisi economica ha messo in ginocchio le piccole imprese che faticano a riemergere dopo le grandi difficoltà degli ultimi dodici mesi. Fondamentale sarà con il Governo istituire regole che possano favorire i lavoratori e soprattutto garantire alle imprese degli stanziamenti economici che possano essere di sostegno. Andiamo a scoprire però i dati resi noti dalla Cgia con le prospettive future che sembrano propendere per una crisi incombente ed una situazione alquanto problematica per ... Leggi su kronic (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 2020 è stato un anno tragico per l’economia ed a farne le spese sono lecon 2di(web source)In Italia laeconomica ha messo in ginocchio leche faticano a riemergere dopo le grandi difficoltà degli ultimi dodici mesi. Fondamentale sarà con il Governo istituire regole che possano favorire ie soprattutto garantire alledegli stanziamenti economici che possano essere di sostegno. Andiamo a scoprire però i dati resi noti dalla Cgia con le prospettive future che sembrano propendere per unaincombente ed una situazione alquanto problematica per ...

TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - sbonaccini : Si chiuda rapidamente la crisi perché i problemi da affrontare per cittadini, famiglie, imprese sono grandi e più s… - MatteoRichetti : Se non fosse chiaro, è arrivato il momento di silenziare dichiarazioni a raglio, evitare esultanze ed epitaffi e co… - Paola15617884 : RT @nemesi333: @giuseppe_masala Mi permetto umilmente di obiettare che secondo me la realtà è un pò piú complessa. Draghi potrebbe (ripeto:… - saponetta15 : RT @esseeffe03: @pizzadifango @_teo777 @saponetta15 Una compagna di allenamento e mamma ci ha detto che quando suo figlio 12enne ha saputo… -