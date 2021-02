La Cina ha autorizzato il vaccino di Sinovac | il suo secondo dopo quello di Sinopharm

ilpost : La Cina ha autorizzato il vaccino Sinovac, il suo secondo dopo quello di Sinopharm - SteIarda : RT @ilpost: La Cina ha autorizzato il vaccino Sinovac, il suo secondo dopo quello di Sinopharm - frau_simonetta : RT @ilpost: La Cina ha autorizzato il vaccino Sinovac, il suo secondo dopo quello di Sinopharm - nadurnet : RT @ilpost: La Cina ha autorizzato il vaccino Sinovac, il suo secondo dopo quello di Sinopharm - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Cina ha autorizzato il vaccino Sinovac, il suo secondo dopo quello di Sinopharm -

Ultime Notizie dalla rete : Cina autorizzato

Il Post

... ha una efficacia superiore al 90 per cento, è già statoin molti paesi (a partire dall'... 'Non possiamo rinunciare a opportunità vaccinali da qualunque Paese, Russia o. Laha ...L'altro vaccinoanche in Italia è l'Oxford - Astrazeneca, che è invece 'a vettore ... Un vaccino di questo tipo è già utilizzato in, mentre non esistono ancora vaccini a proteine ...Taipei (Taiwan), 6 feb. (LaPresse/AP) - La Cina ha approvato con un'autorizzazione di emergenza un più largo uso del vaccino anti coronavirus prodotto da ...L’ente cinese che si occupa della regolazione dei prodotti medici ha autorizzato l’utilizzo sulla popolazione del vaccino contro il coronavirus prodotto ...