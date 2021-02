La ciambella morbidissima con mele | cannella e yogurt

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 febbraio 2021) Quello che ti proponiamo oggi è un dolce fatto apposta per la prima colazione del mattino, ma siamo sicuri che può fare la sua ottima figura anche a merenda, magari con una fumante tazza di tè o di caffè. Per prepararlo non si adopera il burro, ma loal naturale. È questo l’ingrediente che ci darà un impasto morbido e al tempo stesso leggero. Insomma, trattandosi di un dolce, gustarlo sarà comunque un peccato di gola, ma veniale. Ma vediamo nel dettaglio come si prepara. Gli ingredienti Per questa delizia ti saranno necessari: 250 grammi di farina doppio zero; 150 grammi dibianco; 75 grammi di zucchero di canna; una bustina di lievito vanigliato; quattro; tre uova; quanto basta dimacinata; un pizzico di sale; un limone. La preparazione Si comincia lavando lee ...