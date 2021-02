«La Bce può cancellare il debito, ora 2.500 miliardi per la ripresa» (Di domenica 7 febbraio 2021) La Banca Centrale Europea (Bce) cancelli il debito pubblico generato dagli Stati europei nella lotta al Covid, e da essa acquistato, e lo investa nella ricostruzione ecologica e sociale. È la proposta fatta da un appello di cento economisti europei, tra cui Thomas Piketty e in Italia tra gli altri da Leonardo Becchetti, Riccardo Realfonzo e Piergiorgio Ardeni. A Mauro Gallegati, docente di macroeconomia all’Università Politecnica delle Marche, abbiamo chiesto le ragioni di una proposta che può cambiare il governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 febbraio 2021) La Banca Centrale Europea (Bce) cancelli ilpubblico generato dagli Stati europei nella lotta al Covid, e da essa acquistato, e lo investa nella ricostruzione ecologica e sociale. È la proposta fatta da un appello di cento economisti europei, tra cui Thomas Piketty e in Italia tra gli altri da Leonardo Becchetti, Riccardo Realfonzo e Piergiorgio Ardeni. A Mauro Gallegati, docente di macroeconomia all’Università Politecnica delle Marche, abbiamo chiesto le ragioni di una proposta che può cambiare il governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Bce può Crisi di governo. Draghi ha più voti di Ursula. Si accelera su ministri e agenda

... ma soprattutto gli avversari, presentandosi all'ex presidente della Bce offrendogli carta bianca. ... conscio che il Nazareno non può dire di no all'appello del Quirinale: "Per il Pd la bussola è l'...

Il sindaco Gaffeo erede della cattedra di Draghi, plaude al suo incarico

...generale del Ministero del Tesoro e governatore della Banca d'Italia oltre che presidente della Bce'... Si sa che un governo tecnico fine a se stesso può avere dei limiti, abbiamo visto cosa è successo ...

