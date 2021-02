La battuta di Orlando (Pd): 'Effetto Draghi, Salvini è diventato europeista in 24 ore' (Di sabato 6 febbraio 2021) Ha fatto un comizietto sovranista ma nella sostanza siamo di fronte all'ennesima giravolta di Salvini che da indipendentista padano anti - meridionale ora fa il nazionalista, e ora pur di partecipare ... Leggi su globalist (Di sabato 6 febbraio 2021) Ha fatto un comizietto sovranista ma nella sostanza siamo di fronte all'ennesima giravolta diche da indipendentista padano anti - meridionale ora fa il nazionalista, e ora pur di partecipare ...

VinceMaielli : RT @globalistIT: - globalistIT : - itsmc17 : RT @Luca23081990: #prelemi sono nero con pierpaolo, anche adesso non difende Giulia sulla battuta della Orlando... Che pochezza di personal… - Luca23081990 : #prelemi sono nero con pierpaolo, anche adesso non difende Giulia sulla battuta della Orlando... Che pochezza di pe… - mefromtheblock_ : i wait only ruters con a capo ?????? postare video su video con “era una battuta” “si ma l’orlando” “mArY T hA rAgIoNe” #tzvip -