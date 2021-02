Juventus | rotazione continua per Pirlo | schierate 29 formazioni diverse

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 6 febbraio 2021) In questa prima parte di stagione, Andreaè andato incontro a parecchie battute d’arresto, che hanno condizionato notevolmente il cammino della sua. La mancanza di un precampionato sufficientemente lungo, non ha permesso, a squadre andate incontro a parecchi cambiamenti, di effettuare prove tecniche in partite amichevoli. LEGGI ANCHE: Calciomercato, si riapre la pista francese: idea doppio scambio Questo spiega, probabilmente, il ritardo cui è andata incontro la Vecchia Signora all’inizio della stagione. Ma non è tutto, in quantofinora non ha mai avuto a disposizione l’intero organico, tra infortuni e assenze dovute al Covid-19. Una volta rientrata la maggior parte degli indisponibili, lasi è ritrovata ed ora sta cercando di risalire la classifica di Serie A ...