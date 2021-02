Juventus-Roma, Vucinic: “Vorrei giocarla. Pirlo? Lo vedo sempre meglio nel ruolo di allenatore” (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ex attaccante di Juventus e Roma, Mirko Vucinic, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del big-match della ventunesima giornata di Serie A tra i bianconeri e i giallorossi, formazioni che conosce molto bene: “Il mio primo pensiero se devo pensare alla sfida tra Juventus-Roma è che Vorrei giocarla… è sempre una grande sfida. La Juve è favorita perché, anche se non c’è il pubblico, il proprio stadio rappresenta un vantaggio. Mi aspetto una gara aperta, divertente. Juve e Roma giocano e lasciano giocare rispecchiando le filosofie dei propri allenatori”. Il montenegrino, poi, ha espresso il proprio parere in merito al tecnico bianconero Andrea Pirlo: “Devo dire che prima era un ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ex attaccante di, Mirko, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del big-match della ventunesima giornata di Serie A tra i bianconeri e i giallorossi, formazioni che conosce molto bene: “Il mio primo pensiero se devo pensare alla sfida traè che… èuna grande sfida. La Juve è favorita perché, anche se non c’è il pubblico, il proprio stadio rappresenta un vantaggio. Mi aspetto una gara aperta, divertente. Juve egiocano e lasciano giocare rispecchiando le filosofie dei propri allenatori”. Il montenegrino, poi, ha espresso il proprio parere in merito al tecnico bianconero Andrea: “Devo dire che prima era un ...

