Juventus-Roma oggi | Serie A | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 6 febbraio 2021) LaA di calcio 2021 è pronta a vivere un nuovo ed interessante big match, che nella ventunesima giornata vedrà opposte, con entrambe impegnate nella lotta al vertice della classifica. I bianconeri stanno infatti dando la caccia al Milan capolista, mente i giallorossi possono legittimamente sperare nella qualificazione in Champions League, ma anche cercare di avvicinarsi all’Inter. La sfida si svolgerà dunque quest’, sabato 6 febbraio 2021, a partire dalle ore 18, presso l’Allianz Stadium di Torino, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky SportA, 202 del bouquet, ma anche in, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv....

juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - juventusfc : Storia di #JuveRoma Storia di #DUELS - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - NotizieIN : JUVENTUS ROMA Streaming TV, dove vederla - CalcioIN : JUVENTUS ROMA Streaming TV, dove vederla -

Commenta per primo E' vero, ci sarebbe. Ma ci sono quote che reputiate invitanti? Per me no. Con la Juve in mezzo al guado che pensa più ad alzare la Coppa Italia ad altro. In questo momento. E allora me la guardo. E stop. ...... Ramsey, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo: Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral Dove vederlasi ...La Serie A di calcio 2021 è pronta a vivere un nuovo ed interessante big match, che nella ventunesima giornata vedrà opposte Juventus e Roma, con entrambe impegnate nella lotta al vertice della classi ...Pirlo “Juve in grande crescita, ma attenti alla Roma”, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...