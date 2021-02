Juventus-Roma oggi in tv | Sky o DAZN? Orario | canale e diretta streaming

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il programma di, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri inseguono la squadra capitolina a un solo punto di distanza. La sfida divale il terzo posto, con i giallorossi che hanno due risultati a disposizione per mantenere la terza piazza dietro a Inter e Milan. L’incontro, previstosabato 6 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso intv sui canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale, con highlights e pagelle al termine. SportFace.

juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - infoitsport : Probabili formazioni di Juventus-Roma - infoitsport : Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dentro Cristante, spazio al 3-5-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Commenta per primo Il doppio ex Mirko Vucinic presentain un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La Juve è favorita perché, anche se non c'è il pubblico, il proprio stadio rappresenta un piccolo vantaggio. Mi aspetto una gara aperta, ...'È il mio derby. La Lazio, quando c'ero io, nemmeno la consideravamo. Esisteva solo la Juve, per tutta la stagione'. La fotografia diè nelle parole del Divino Falcao. Perché i match con i bianconeri a lungo sono andati oltre quello che può rappresentare un derby, travalicando i confini cittadini e coinvolgendo l'...Confermati Rabiot al centro e McKennie come ala-trequartista (quasi certamente a destra). Juve-Roma, il centrocampo bianconero cambierà. E non sarà certo il solo avvicendamento, quello tra lo svedese ...La punta è ancora in Belgio per curare la caviglia infortunata. Dovrebbe ritornare nel prossimo weekend per assister al match dalla tribuna.